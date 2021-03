Sophie e Matteo versione inedita dopo Uomini e Donne | “Pronti per Amici”

(Di mercoledì 10 marzo 2021)Codegoni eRanieri sono la nuova coppia nata nello studio di. Di recente si sono mostrati in una nuovasu web, ottenendo una marea di consensi. Ecco il video che lo dimostra.– Solonotizie24in unaCodegoni, prima di sedersi sul trono, era conosciuta per essere una delle modelle di punta dello showroom di Milano di Chiara Ferragni. Con il passare del tempo ha fatto ricredere sul suo conto, dimostrando di essere una ragazza molto matura per la giovane età. Ha messo da parte Giorgio Di Bonaventura per il corteggiatoreRanieri, oggi l’attuale fidanzato. Quest’ultimo ...

Advertising

MondoTV241 : UeD, Sophie Codegoni ammette: 'La lontananza con Matteo sta creando delle discussioni' #SophieCodegoni… - sharondeluca5 : RT @_xsvnflower_: raga comunque mi mancano tantissimo Sophie Matteo Bea e Gianlu :’) #uominiedonne - _xsvnflower_ : raga comunque mi mancano tantissimo Sophie Matteo Bea e Gianlu :’) #uominiedonne - moondeipoveri : Ok. Anche sto tizio però. Vuole visibilità ma ha sbagliato tronista mi sa. Lei pesante, lui SCANZA E LIBERA. Ridate… - IsaeChia : #UominieDonne, #GiorgioDiBonaventura dice la sua sulla relazione tra #SophieCodegoni e #MatteoRanieri… -

Ultime Notizie dalla rete : Sophie Matteo

Codegoni ha scelto ormai da qualche settimana il suoRanieri. Ma come va tra l'ex tronista e il corteggiatore di Uomini e ...... L'articolo Uomini e Donne, Giorgio Di Bonaventura dice la sua sulla relazione traCodegoni eRanieri proviene da Isa e Chia . Condividi: Twitter Facebook Like this: Like Loading...Sophie Codegoni ha scelto ormai da qualche settimana il suo Matteo Ranieri. Ma come va tra l'ex tronista e il corteggiatore di Uomini e Donne ...L'ex tronista Sophie di Uomini e donne traccia un bilancio della sua storia con Matteo e non nasconde che ci sono discussioni ...