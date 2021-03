Russia e Cina costruiranno insieme una stazione lunare (Di mercoledì 10 marzo 2021) (foto: Nasa)A quasi sessant’anni da Vostok-1, il primo volo spaziale con equipaggio della storia, Russia e Cina annunciano di aver firmato un accordo di collaborazione per realizzare una stazione di ricerca scientifica lunare (e altri progetti collaterali), sulla superficie e/o in orbita attorno al nostro satellite. Il progetto, precisano le due superpotenze, è aperto a tutti, in virtù del principio di un’esplorazione pacifica dello Spazio. Stipulato il 9 marzo, l’accordo tra Cina e Russia prevede che i paesi uniscano forze e competenze per “pianificare, progettare e sviluppare congiuntamente una road map per la costruzione di una stazione di ricerca scientifica lunare internazionale”. Si tratta del primo vero progetto collaborativo della ... Leggi su wired (Di mercoledì 10 marzo 2021) (foto: Nasa)A quasi sessant’anni da Vostok-1, il primo volo spaziale con equipaggio della storia,annunciano di aver firmato un accordo di collaborazione per realizzare unadi ricerca scientifica(e altri progetti collaterali), sulla superficie e/o in orbita attorno al nostro satellite. Il progetto, precisano le due superpotenze, è aperto a tutti, in virtù del principio di un’esplorazione pacifica dello Spazio. Stipulato il 9 marzo, l’accordo traprevede che i paesi uniscano forze e competenze per “pianificare, progettare e sviluppare congiuntamente una road map per la costruzione di unadi ricerca scientificainternazionale”. Si tratta del primo vero progetto collaborativo della ...

Advertising

RaiNews : la Stazione Lunare Scientifica Internazionale sarà un complesso di strutture create sulla superficie e/o nell'orbit… - G_B0TTAZZI : RT @formichenews: ?? Corsa alla #Luna. La Russia cade nell’abbraccio della Cina (in funzione anti Usa) ?? L’articolo di @SPioppi ???? http… - Lukyluke311 : Paesi in via di sviluppo - Cina ???? , Russia ???? , Siria ???? , Iran ???? e Cuba ???? hanno condannato i paesi occidentali… - Global16938439 : RT @formichenews: ?? Corsa alla #Luna. La Russia cade nell’abbraccio della Cina (in funzione anti Usa) ?? L’articolo di @SPioppi ???? http… - Affaritaliani : Spazio, Cina e Russia costruiranno la Stazione lunare ILRS -