Principe Harry: “I reali ci hanno lasciato senza soldi, mio padre non mi risponde più. Mia madre aveva previsto tutto” (VIDEO) (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il Principe Harry intervistato da Oprah Oltre alla moglie Meghan Markle, anche il Principe Harry ha fatto delle scottanti rivelazioni sulla famiglia reale inglese. Entrambi hanno rilasciato una lunga intervista rilasciata ad Oprah. Il secondogenito di Carlo d’Inghilterra ha confessato che immediatamente dopo l’annuncio di voler abbandonare il titolo nobiliare, i reali avrebbero tagliato ogni fonte di finanziamento a lui e alla famiglia che si è creato. Quindi, lui Meghan e il piccolo Archie sono dovuti ricorrere all’eredità che la compianta Lady Diana aveva lasciato ai suoi due figli. Harry e Meghan vanno avanti solo con l’eredità lasciata da Lady Diana Intervistato da Oprah, il Principe ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ilintervistato da Oprah Oltre alla moglie Meghan Markle, anche ilha fatto delle scottanti rivelazioni sulla famiglia reale inglese. Entrambiriuna lunga intervista rilasciata ad Oprah. Il secondogenito di Carlo d’Inghilterra ha confessato che immediatamente dopo l’annuncio di voler abbandonare il titolo nobiliare, iavrebbero tagliato ogni fonte di finanziamento a lui e alla famiglia che si è creato. Quindi, lui Meghan e il piccolo Archie sono dovuti ricorrere all’eredità che la compianta Lady Dianaai suoi due figli.e Meghan vanno avanti solo con l’eredità lasciata da Lady Diana Intervistato da Oprah, il...

Advertising

IlContiAndrea : THE QUEEN risponde (con eleganza) a #Meghan e #Harry in merito alle accuse di razzismo nei confronti di alcuni memb… - jacko_cecilia : #HarryMeghanTV8 chi ne esce veramente male è Harry che da principe ribelle si ritrova a burattino nelle mani dell'attrice #Meghan - QueenandEmpress : Per harry la famiglia reale era un incubo, ma quando la famiglia reale gli parava il sedere andava bene (andare ad… - marcodelucact60 : RT @LaVeritaWeb: La Markle, dopo aver trascinato Harry fuori dalla famiglia reale, spiattella accuse gravissime in un'intervista a Oprah Wi… - carolgiurla : Oltretutto non penserà la Regina che ci beviamo la storia dell’incidente nel tunnel dell Alma? ?? Questa è più furb… -