Pasqua 2021 in lockdown? Tutte le (possibili) regole tra coprifuoco anticipato e nuove restrizioni (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ieri mattina si è svolto il vertice tra Cts e governo per trovare una nuova strategia in vista dell'aumento dei contagi. Già ieri erano emerse le richieste da parte del Comitato Tecnico Scientifico: lockdown nei weekend, Pasqua blindata, eliminazione della fascia gialla (o maggiori restrizioni) e il coprifuoco anticipato. Ovviamente il Cts è un organo di consultazione che propone al ministero della salute le strategie più efficaci: tuttavia sarebbe inefficace realizzare un nuovo Dpcm a pochi giorni dall'ultimo. La strategia più probabile resta sempre la stessa: aspettare venerdì, quando Speranza porterà i dati settimanali alla consueta riunione di governo, e considerare il cambio di colore per le Regioni.

