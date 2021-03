Milan, iniziata la rifinitura: Theo, Romagnoli e Rebic non in gruppo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il Milan ha iniziato l'allenamento di rifinitura in vista della trasferta di domani a Manchester. Per ora non in gruppo il capitano, il francese e il croato Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ilha iniziato l'allenamento diin vista della trasferta di domani a Manchester. Per ora non inil capitano, il francese e il croato Pianeta

Advertising

Calciomerc : Iniziata la rifinitura a Milanello in vista di #ManchesterUnitedMilan per il momento non sono in gruppo ne #Theo ne… - PianetaMilan : .@acmilan, iniziata la rifinitura: @TheoHernandez, #Romagnoli e #Rebic non in gruppo - #UEL @EuropaLeague… - sportli26181512 : Milanello, al via la rifinitura pre-United: Theo, Rebic e Romagnoli non hanno iniziato la seduta in gruppo: E' iniz… - pauldeb891 : Poi i giornalai e il loro considerare la sua carriera da giocatore come se iniziata nel 2011 fanno il resto. Per di… - _k4lab : Ah ma quindi la guerra contro lo united Twitter è già iniziata. Bene bene #uel #Milan #manchestermilan -