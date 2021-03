Migranti positivi: tutti ripresi i 7 fuggiti dall’hotspot di Pozzallo (Di mercoledì 10 marzo 2021) La Prefettura di Ragusa ha informato il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, che nella giornata di ieri aveva manifestato grande preoccupazione per l'accaduto L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 10 marzo 2021) La Prefettura di Ragusa ha informato il sindaco di, Roberto Ammatuna, che nella giornata di ieri aveva manifestato grande preoccupazione per l'accaduto L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Migranti positivi Erano arrivati a Messina 2 dei 7 migranti positivi al covid fuggiti da Pozzallo Sono stati individuati e ripresi a Messina gli ultimi 2 migranti positivi al covid fuggiti dall'hotspot di Pozzallo. Gli altri 4 erano stati presi martedì scorso e uno di loro subito dopo la fuga, dopo essersi ferito ad una gamba. La Prefettura di Ragusa ...

Rintracciati migranti minori fuggiti da hotspot Pozzallo, sono tutti positivi al Covid19 Dei sette fuggitivi, uno si trova ricoverato in ospedale per una frattura ad una gamba gli altri sei saranno di nuovo ricollocati nel centro di accoglienza del Ragusano.

