Maria Elena Boschi in procura: "Stalker mi perseguita" (Di mercoledì 10 marzo 2021) L'ex ministro per le riforme costituzionali del governo Renzi, Maria Elena Boschi, ha presentato una denuncia per stalking. Mail sgradevoli, attacchi sul profilo Instagram e tentativi di chiamate presso la propria segreteria. Lo riporta 'Il Messaggero'. Da settimane la capogruppo di Italia Viva presso la Camera dei deputati, riporta il quotidiano, si è ritrovata molestata da un personaggio per ora rimasto sconosciuto. Dopo il deposito della denuncia la Boschi è stata convocata dalla polizia giudiziaria. Ieri, entro i cinque giorni dalla presentazione della querela previsti dal Codice Rosso, l'ex ministra è stata ascoltata a piazzale Clodio, in presenza del magistrato titolare delle indagini, il pm Stefano Pizza. Non è la prima volta che l'ex ministra del governo Renzi nonché sottosegretaria di Stato alla Presidenza ...

