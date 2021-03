LIVE Parigi-Nizza, quarta tappa in DIRETTA: sei corridori all’attacco (Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.30 11.54 Ci avviciniamo alla prima salita di giornata: Col des Chevres (2nd cat). 11.46 170 chilometri al traguardo. 11.40 4? di margine per i sei attaccanti. 11.34 La fuga potrebbe essere già lasciata andare. 11.30 Subito sei uomini all’attacco: Julien Bernard (Trek-Segafredo), Anthony Perez (Cofidis), Fabien Doubey (Total Direct Energie), Jose Rojas (Movistar), OLIVEr Naesen (Ag2R-Citroen), Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix). 11.22 Superato il chilometro 0. Partita ufficialmente questa quarta tappa. 11.18 Si parte: C’est parti ! Off we go! #ParisNice pic.twitter.com/WPMN2uEQO5 — Paris-Nice (@ParisNice) March 10, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.30 11.54 Ci avviciniamo alla prima salita di giornata: Col des Chevres (2nd cat). 11.46 170 chilometri al traguardo. 11.40 4? di margine per i sei attaccanti. 11.34 La fuga potrebbe essere già lasciata andare. 11.30 Subito sei uomini: Julien Bernard (Trek-Segafredo), Anthony Perez (Cofidis), Fabien Doubey (Total Direct Energie), Jose Rojas (Movistar), Or Naesen (Ag2R-Citroen), Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix). 11.22 Superato il chilometro 0. Partita ufficialmente questa. 11.18 Si parte: C’est parti ! Off we go! #ParisNice pic.twitter.com/WPMN2uEQO5 — Paris-Nice (@ParisNice) March 10, ...

LIVE Parigi-Nizza, quarta tappa in DIRETTA: sei corridori all'attacco

