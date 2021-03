Hillary Clinton non è stata arrestata dai Navy Seals (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il 5 marzo 2021 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che i Navy Seals avrebbero arrestato l’ex segretaria di Stato degli Stati Uniti d’America e candidata alla presidenza del Partito democratico Hillary Clinton. Nel post oggetto della nostra verifica si legge che le forze speciali della Marina militare statunitense «fedeli a Donald Trump hanno fatto irruzione nella tenuta di Chappaqua, NY, di Hillary Clinton, e l’hanno arrestata con l’accusa di tradimento, distruzione di proprietà del governo e favoreggiamento del nemico». Si tratta di una notizia che non trova riscontro in nessuna testata nazionale e internazionale, né in nessun comunicato delle autorità preposte. Un portavoce della Marina degli Stati Uniti ha confermato ai ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il 5 marzo 2021 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che iavrebbero arrestato l’ex segretaria di Stato degli Stati Uniti d’America e candidata alla presidenza del Partito democratico. Nel post oggetto della nostra verifica si legge che le forze speciali della Marina militare statunitense «fedeli a Donald Trump hanno fatto irruzione nella tenuta di Chappaqua, NY, di, e l’hanno arrecon l’accusa di tradimento, distruzione di proprietà del governo e favoreggiamento del nemico». Si tratta di una notizia che non trova riscontro in nessuna tenazionale e internazionale, né in nessun comunicato delle autorità preposte. Un portavoce della Marina degli Stati Uniti ha confermato ai ...

