Gli appuntamenti con l' anagrafe canina nel mese di marzo a Olbia e in Gallura

Advertising

juventusfc : ???????? ?????? a #JuveFCP! Tutti gli appuntamenti della due giorni di #UCL su @JuventusTV! ???? - AmazonHelp : @opinionsamicii Ehi! Ogni martedì uscirà un episodio di Amici Specials, con contenuti in esclusiva per Prime Video.… - FilomenaGallo55 : RT @TV2000it: Oggi 10 marzo su Tv2000 | Canale 28 dtt e 157 Sky ?? ore 15 Coroncina alla Divina Misericordia ?? ore 18 Rosario da Lourdes ??… - gsipalermo : RT @FedSolidarieta: Nella nostra homepage gli ultimi aggiornamenti e i prossimi appuntamenti: le tappe di presentazione dell'applicativo pe… - FedSolidarieta : Nella nostra homepage gli ultimi aggiornamenti e i prossimi appuntamenti: le tappe di presentazione dell'applicativ… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli appuntamenti

La Repubblica

... il ciclo diin streaming che celebrano l'importante anniversario Proseguonoin streaming che la libreria Zacco di via Vittorio Emanuele 423 sta promuovendo nell'ambito ...in Gallura. Prosegue in Gallura l'attività dell'anagrafe canina, garantita dai veterinari della Assl di Olbia. L'Area socio sanitaria ricorda l'obbligo per i proprietari di cani di ...Per le cittadine ed i cittadini è importante sapere che nei prossimi giorni verranno messe a disposizione nuove date, di pari passo con le forniture vaccinali. Attualmente non vi sono molti appuntamen ...Continua il viaggio per i teatri di Puglia con “Indovina chi viene a (s)cena”, il format ideato dal Teatro Pubblico Pugliese, in collaborazione con i Comuni ...