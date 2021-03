Donnarumma alla Juventus? Paratici lo vuole subito (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’eliminazione arrivata in Champions League contro il Porto potrebbe dare un ulteriore accelerata alla rivoluzione completa della Juventus. Dopo essersi liberati di Khedira, Matuidi, Higuain e via dicendo, i bianconeri potrebbero rivoluzionare ancora una volta la propria rosa in estate, puntando su altri giovani. Durante l’ultimo mercato estivo sono arrivati a Torino giocatori giovani del calibro di Chiesa, McKennie, Arthur e Kulusevski. Finora a parte lo svedese che fatica a trovare il ruolo adatto a lui negli schemi di Pirlo e i continui problemi fisici del centrocampista brasiliano, i due rimanenti stanno facendo grandi cose e potrebbero avere un grande futuro con la maglia della Juventus. Dopo aver fallito nel cercare di acquistare Bryan Reynolds nel mercato di gennaio, ora la ‘Vecchia Signora’ non avrebbe intenzione di mollare ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’eliminazione arrivata in Champions League contro il Porto potrebbe dare un ulteriore acceleratarivoluzione completa della. Dopo essersi liberati di Khedira, Matuidi, Higuain e via dicendo, i bianconeri potrebbero rivoluzionare ancora una volta la propria rosa in estate, puntando su altri giovani. Durante l’ultimo mercato estivo sono arrivati a Torino giocatori giovani del calibro di Chiesa, McKennie, Arthur e Kulusevski. Finora a parte lo svedese che fatica a trovare il ruolo adatto a lui negli schemi di Pirlo e i continui problemi fisici del centrocampista brasiliano, i due rimanenti stanno facendo grandi cose e potrebbero avere un grande futuro con la maglia della. Dopo aver fallito nel cercare di acquistare Bryan Reynolds nel mercato di gennaio, ora la ‘Vecchia Signora’ non avrebbe intenzione di mollare ...

Teo__Visma : @Domecxxvi Donnarumma l'ultimo di elevata qualità. E perché è un fenomeno, ma dopo di lui nessuno più. Maldini e… - Nicola85925583 : @NorbiatoLuca @NonSoloJuve Mah non credo penso che Donnarumma alla Juve ci verrebbe senza tante pretese o almeno così alte - sportli26181512 : Ambrosini: 'Il rinnovo di Gigio è imprescindibile. Su Calhanoglu...': In merito ai rinnovi di Gigio Donnarumma e di… - LittlePrinceCm8 : @EnricoSiviero Locatelli e Aouar sono obiettivi dichiarati. Bernat si libera a zero Donnarumma e Halaand penso sia… - Mauro15986615 : RT @la_rossonera: Donnarumma ha comunicato alla società #ACMilan che vuole rimanere in ??? rimarrà a prescindere dalle idee di Raiola. Fino… -