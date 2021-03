Congo, Attanasio e Iacovacci uccisi mentre cercavano di fuggire dai sequestratori (Di mercoledì 10 marzo 2021) Le versioni dei testimoni avvalorano la ricostruzione secondo cui i due italiani sono morti non in un'esecuzione ma colpiti dagli assalitori mentre il carabiniere tentava di portare l'ambasciatore fuori dalla linea di fuoco tra i sequestratori e i ranger, intervenuti immediatamente Leggi su rainews (Di mercoledì 10 marzo 2021) Le versioni dei testimoni avvalorano la ricostruzione secondo cui i due italiani sono morti non in un'esecuzione ma colpiti dagli assalitoriil carabiniere tentava di portare l'ambasciatore fuori dalla linea di fuoco tra ie i ranger, intervenuti immediatamente

