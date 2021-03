CHECCO ZALONE | “Se parlo di nuovo mi arrestano!” (Di mercoledì 10 marzo 2021) CHECCO ZALONE, tra gli attori e registi più celebri in Italia, è noto per il fatto di essere un artista in grado di parlare senza filtri. A dimostrazione di ciò, è possibile citare le dichiarazioni rilasciate qualche anno fa nel corso di un’intervista al Corriere. CHECCO ZALONE: le parole dell’intervista al Corriere Intervistato dal Corriere della Sera a fine 2019, CHECCO ZALONE ha utilizzato queste parole per descrivere il modo in cui il suo approccio alla comicità è mutato in questi ultimi anni: “Oggi purtroppo non si può dire più nulla, c’è una eccessiva attenzione al politicamente corretto che viene strumentalizzato. Con certe imitazioni di dieci anni fa, per esempio quella di Giuliano dei Negramaro, oppure scherzando su Tiziano Ferro e sugli ‘uominisessuali’ mi arresterebbero. ... Leggi su giornal (Di mercoledì 10 marzo 2021), tra gli attori e registi più celebri in Italia, è noto per il fatto di essere un artista in grado di parlare senza filtri. A dimostrazione di ciò, è possibile citare le dichiarazioni rilasciate qualche anno fa nel corso di un’intervista al Corriere.: le parole dell’intervista al Corriere Intervistato dal Corriere della Sera a fine 2019,ha utilizzato queste parole per descrivere il modo in cui il suo approccio alla comicità è mutato in questi ultimi anni: “Oggi purtroppo non si può dire più nulla, c’è una eccessiva attenzione al politicamente corretto che viene strumentalizzato. Con certe imitazioni di dieci anni fa, per esempio quella di Giuliano dei Negramaro, oppure scherzando su Tiziano Ferro e sugli ‘uominisessuali’ mi arresterebbero. ...

