Champions League 2020/2021, per la prima volta in 16 anni Messi e Ronaldo eliminati agli ottavi di finale (Di giovedì 11 marzo 2021) Per la prima volta dal 2004/2005, esattamente 16 anni, sia Cristiano Ronaldo che Lionel Messi non si sono qualificati per i quarti di finale di Champions League. Non era mai successo prima infatti che uno dei due non raggiungesse lo step successivo. Nella stagione 2004/2005 il portoghese era la promettente ala destra del Manchester United, eliminato dal Milan con un doppio 0-1 firmato Crespo, mentre la Pulce era all'esordio in prima squadra e fece la sua prima apparizione nel massimo torneo continentale proprio in quell'edizione, in una partita della fase a gironi persa contro lo Shakhtar, ma poi i blaugrana si fecero eliminare agli ottavi dal Chelsea.

