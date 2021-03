Cagliari, negazionista entra in un supermercato vestito da pecora e con la mascherina bucata (Di mercoledì 10 marzo 2021) La pandemia mondiale da COVID-19 ha fatto scatenare i complottisti di ogni genere, razza ed età. I no-mask e i no-vax Sono in molti a essere convinti che la situazione da incubo che stiamo vivendo sia un disegno dei «poteri forti». Ovviamente anche la somministrazione dei vaccini è stata presa di mira e in particolare i tragici casi di persone decedute pochi giorni dopo la puntura. Tantissime persone sono inoltre convinte che la mascherina sia un'imposizione inutile, utile a «mettere la museruola» al popolo. Qualcuno ricorderà le manifestazioni dei gilet arancioni in piazza a Roma. Da diversi mesi non si vedono manifestazioni degne del nome, mentre gli show dei cosiddetti lupi solitari continuano. L'ultimo in ordine cronologico è andato in scena a Sarroch, nell'hinterland di Cagliari. Una persona, di cui non sono stati resi noti i dati anagrafici, è ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 10 marzo 2021) La pandemia mondiale da COVID-19 ha fatto scatenare i complottisti di ogni genere, razza ed età. I no-mask e i no-vax Sono in molti a essere convinti che la situazione da incubo che stiamo vivendo sia un disegno dei «poteri forti». Ovviamente anche la somministrazione dei vaccini è stata presa di mira e in particolare i tragici casi di persone decedute pochi giorni dopo la puntura. Tantissime persone sono inoltre convinte che lasia un'imposizione inutile, utile a «mettere la museruola» al popolo. Qualcuno ricorderà le manifestazioni dei gilet arancioni in piazza a Roma. Da diversi mesi non si vedono manifestazioni degne del nome, mentre gli show dei cosiddetti lupi solitari continuano. L'ultimo in ordine cronologico è andato in scena a Sarroch, nell'hinterland di. Una persona, di cui non sono stati resi noti i dati anagrafici, è ...

