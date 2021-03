Bethesda entra nel team Xbox, cosa significa? (Di mercoledì 10 marzo 2021) Le voci che si rincorrevano hanno avuto conferma. Phil Spencer, ‘head of Xbox’ ha annunciato l'acquisizione da parte di Microsoft di ZeniMax Media, l'azienda che controlla Bethesda, che comprende gli studi di sviluppo Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog e Roundhouse Studios. Dalla fucina Bethesda sono usciti titoli di enorme successo come Doom, Fallout, The Elder Scrolls e usciranno alcuni tra i videogiochi più attesi del 2021 come Starfield e Ghostwire: Tokyo. Ghostwire: Tokyo trailer Sui canali social di Bethesda è apparso questo video per festeggiare la notizia https://twitter.com/Bethesda/status/1369294765892792334La prima domanda che si sono fatti tutti all'arrivo della ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Le voci che si rincorrevano hanno avuto conferma. Phil Spencer, ‘head of’ ha annunciato l'acquisizione da parte di Microsoft di ZeniMax Media, l'azienda che controlla, che comprende gli studi di sviluppoSoftworks,Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog e Roundhouse Studios. Dalla fucinasono usciti titoli di enorme successo come Doom, Fallout, The Elder Scrolls e usciranno alcuni tra i videogiochi più attesi del 2021 come Starfield e Ghostwire: Tokyo. Ghostwire: Tokyo trailer Sui canali social diè apparso questo video per festeggiare la notizia https://twitter.com//status/1369294765892792334La prima domanda che si sono fatti tutti all'arrivo della ...

Advertising

xtremehardware : Finalmente Microsoft sembra aver ingranato alla grande, dopo una parentesi abbastanza media avuta con Xbox One (a l… - SperoniMattia : RT @hwupgrade: È ufficiale: #Bethesda entra a far parte della famiglia #Xbox! ?? E per quanto riguarda le esclusive? Abbiamo una risposta..… - infoitscienza : Bethesda entra a far parte della famiglia Microsoft Xbox, e sì, ci saranno giochi esclusivi! - GGalaxyit : Bethesda entra a far parte di Microsoft, è ufficiale, la commissione europea approva. #bethesda #microsoft #xbox… - GGalaxyit : Bethesda entra a far parte di Microsoft, è ufficiale, scritto da Quirius. bethesda, microsoft, xbox, Xbox game pas… -