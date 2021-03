Vaccini | Ue | i ritardi di singole aziende non mettono a rischio i piani

(Di martedì 9 marzo 2021) 'Se un'azienda ha un problema' di produzione, 'non significa che l'intero programma' vaccinale 'è in pericolo'. Lo ha detto il commissario Ue per il Mercato interno Thierry Breton rispondendo a una ...

Advertising

CottarelliCPI : L’Italia, con oltre 20mila casi e 300 morti al giorno, dovrebbe accettare i ritardi, mentre AstraZeneca spedisce 25… - ilpost : Reuters scrive che Johnson & Johnson potrebbe avere ritardi nella consegna delle dosi del suo vaccino all’Unione Eu… - fattoquotidiano : Ministro Speranza: “Le varianti richiedono ancora misure rigorose. Ritardi con i vaccini? Siamo in linea con Franci… - kijuyu : RT @wireditalia: Chi più chi meno, quasi tutte le case farmaceutiche che stanno vendendo vaccini anche all'Unione europea hanno annunciato… - SerglocSergio : In #Lombardia le vaccinazioni rallentano durante il weekend (e così il virus accelera) -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini ritardi

Sky Tg24

Lo ha detto il commissario Ue per il Mercato interno Thierry Breton rispondendo a una domanda sui possibilidi produzione del vaccino Johnson&Johnson, che sta per ricevere l'approvazione dall'...In un momento in cui la campagna vaccinale anti Covid in Italia va a rilento a causa della carenza di fiale e deinelle consegne deida parte delle case farmaceutiche, succede che le dosi di vaccino vanno sprecate quando qualcuna delle persone prenotate non si presenta all' appuntamento vaccinale .Roma, 9 mar. (askanews) - 'Noi abbiamo due possibilità: ricevere più dosi chiedendole, o usare meglio quelle che abbiamo estendendone l'utilizzo o ...Insegnanti, bidelli, personale amministrativo. È partita ieri, con 2200 immunizzati a Milano (fra l’ospedale in Fiera, la Fabbrica del Vapore e il Museo della scienza), la ...