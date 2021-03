Stecchi di ostie fritte | che gustosa ricetta di Ivano Ricchebono

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 9 marzo 2021) Ladeglididi, unamolto golosa da E’ sempre mezzogiorno di oggi 9 marzo 2021. Una vera delizia nella cucina di Antonella Clerici, lefarcite e ripiene diventano una vera bontà, poi accompagnate con la maionese sono una bomba da non perdere. Antonella Clerici assaggia ledie conferma tutto, la frittura è buonissima, sono da provare. Lele possiamo anche farcire con altro ripiene, senza carne, addirittura le possiamo fare anche dolci usando come ripieno un pezzetto di cioccolato. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno, ladelle ...