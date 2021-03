Roland Garros 2021, lo Slam si terrà a Parigi dal 23 maggio (Di martedì 9 marzo 2021) Arrivano delle conferme da Parigi sull’organizzazione del Roland Garros 2021. Ebbene, lo Slam Parigino si terrà dal 23 maggio al 6 giugno e quindi riprenderà la sua collocazione classica dopo quanto accaduto l’anno passato per via della pandemia. Il Major, sul red carpet francese, si tenne dal 27 settembre all’11 ottobre, con i giocatori costretti ad affrontare temperature particolarmente rigide. La capitale transalpina, dunque, sarà la Stella Polare del tennis in un riferimento temporale più abituale, mentre sul discorso “spettatori” tanto dipenderà dall’evoluzione della pandemia e dalla distribuzione del vaccino. “Si giocherà dal 23 maggio al 6 giugno e prepareremo un rigoroso protocollo sanitario per assicurarci che, qualunque siano ... Leggi su oasport (Di martedì 9 marzo 2021) Arrivano delle conferme dasull’organizzazione del. Ebbene, lono sidal 23al 6 giugno e quindi riprenderà la sua collocazione classica dopo quanto accaduto l’anno passato per via della pandemia. Il Major, sul red carpet francese, si tenne dal 27 settembre all’11 ottobre, con i giocatori costretti ad affrontare temperature particolarmente rigide. La capitale transalpina, dunque, sarà la Stella Polare del tennis in un riferimento temporale più abituale, mentre sul discorso “spettatori” tanto dipenderà dall’evoluzione della pandemia e dalla distribuzione del vaccino. “Si giocherà dal 23al 6 giugno e prepareremo un rigoroso protocollo sanitario per assicurarci che, qualunque siano ...

