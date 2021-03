Per Instagram non si possono fare gesti apotropaici (Di martedì 9 marzo 2021) Algoritmo fallato. Nel mare magnum di esaltazione e complimenti nei confronti degli ultimi vincitori del Festival di Sanremo, sui social è accaduto un qualcosa di strano: la foto dei Maneskin censurata da Instagram. Si tratta di uno scatto pubblicato prima della finalissima sul palco dell’Ariston per ricordare ai fan il numero di telefono e il codice da digitare per sostenerli. Ma quell’immagine non è piaciuta al social delle foto che, poco dopo, l’ha rimossa e censurata perché – secondo l’algoritmo – indicherebbe un atto sessuale. Ma, a questo punto, la scure dovrebbe riguardare anche tutti i cosiddetti ‘gesti apotropaici’. LEGGI ANCHE > La vetrina di Sanremo ‘occupata’ dagli spot delle piattaforme in streaming Partiamo dai fatti: quel che a Instagram non piace, sembra invece non incontrare alcun ostacolo su ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 9 marzo 2021) Algoritmo fallato. Nel mare magnum di esaltazione e complimenti nei confronti degli ultimi vincitori del Festival di Sanremo, sui social è accaduto un qualcosa di strano: la foto dei Maneskin censurata da. Si tratta di uno scatto pubblicato prima della finalissima sul palco dell’Ariston per ricordare ai fan il numero di telefono e il codice da digitare per sostenerli. Ma quell’immagine non è piaciuta al social delle foto che, poco dopo, l’ha rimossa e censurata perché – secondo l’algoritmo – indicherebbe un atto sessuale. Ma, a questo punto, la scure dovrebbe riguardare anche tutti i cosiddetti ‘’. LEGGI ANCHE > La vetrina di Sanremo ‘occupata’ dagli spot delle piattaforme in streaming Partiamo dai fatti: quel che anon piace, sembra invece non incontrare alcun ostacolo su ...

Ultime Notizie dalla rete : Per Instagram Ronaldo il Fenomeno aspetta il suo quinto figlio dalla fidanzata Celina Locks "Non ci sono parole per descrivere questo momento. Mi sono spesso chiesta cosa si potesse provare, ... Con questo entusiasmo la futura mamma ha raccontato le proprie emozioni su Instagram. Dopo diverse ...

Rosaria Cannavò, svelato il suo segreto: 'Statemi alla larga se...' Anche i vip hanno le loro debolezze, anche se sono forse più restii a confessarle. Lo sa bene Rosaria Cannavò che ha utilizzato Instagram per fare una confessione, condivisa con tutti i suoi 167 mila followers. La showgirl di origine siciliana è uno dei volti più conosciuti del piccolo schermo ma finora i suoi fan non erano ...

Corona, scuse su Instagram: "Non voglio tornare in carcere" IL GIORNO Tommaso Zorzi non farà Amici: ecco il vero progetto di Maria De Filippi Tommaso Zorzi con una instagram stories smentisce di essere stato ingaggiato da Maria De Filippi per fare il giudice ad Amici. I dettagli ...

Il pg di Milano: «Fabrizio Corona deve tornare in carcere» Il sostituto pg di Milano Antonio Lamanna ha chiesto ai giudici della Sorveglianza di revocare il differimento pena per motivi terapeutici concesso a Fabrizio Corona, ora in detenzione domiciliare, ne ...

