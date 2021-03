Pd: Casalino, 'mi scuso per frase infelice, ma tra dem c'è chi lavora per distruggere' (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Mi sono già scusato in diretta per la mia frase che è stata oggettivamente infelice, soprattutto per l'espressione usata. Ciò che volevo dire è che il PD è una comunità fatta di tante persone straordinarie come Zingaretti e tanti altri che ho avuto modo di conoscere di persona. Ma che al suo interno, purtroppo, ci sono alcune persone che lavorano per distruggere ciò che tutti gli altri costruiscono con fatica e sacrificio, che per una mera lotta di potere minano il concetto piu' nobile del fare politica. Ad ogni modo mi scuso ancora per l'espressione usata". Così Rocco Casalino, tornando a scusarsi per le espressioni usate nei confronti del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Mi sono già scusato in diretta per la miache è stata oggettivamente, soprattutto per l'espressione usata. Ciò che volevo dire è che il PD è una comunità fatta di tante persone straordinarie come Zingaretti e tanti altri che ho avuto modo di conoscere di persona. Ma che al suo interno, purtroppo, ci sono alcune persone cheno perciò che tutti gli altri costruiscono con fatica e sacrificio, che per una mera lotta di potere minano il concetto piu' nobile del fare politica. Ad ogni modo miancora per l'espressione usata". Così Rocco, tornando a scusarsi per le espressioni usate nei confronti del Pd.

