Parigi-Nizza 2021, Stefan Bissegger: “Felicissimo per la vittoria e la maglia gialla. Voglio dimostrare il mio valore” (Di martedì 9 marzo 2021) Stefan Bissegger (EF Education – Nippo) si è imposto di un soffio nella cronometro di Gien, terza tappa della Parigi-Nizza 2021. Il 22enne elvetico, che ha impiegato 17’34” per coprire i 14,1km della prova contro il tempo odierna, ha beffato di soli 83 centesimi il francese Cavagna (Deceuninck-Quick Step). Ottima prova per il grande favorito alla vittoria finale Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Il ciclista sloveno è di certo il meglio posizionato in classifica generale per quanto concerne i big, anche se a decidere questa edizione della Parigi-Nizza saranno le montagne. Estremamente felice Bissegger che nel post gara ha sottolineato il tanto lavoro che ha svolto per migliorare a cronometro: “Questa vittoria significa molto ... Leggi su oasport (Di martedì 9 marzo 2021)(EF Education – Nippo) si è imposto di un soffio nella cronometro di Gien, terza tappa della. Il 22enne elvetico, che ha impiegato 17’34” per coprire i 14,1km della prova contro il tempo odierna, ha beffato di soli 83 centesimi il francese Cavagna (Deceuninck-Quick Step). Ottima prova per il grande favorito allafinale Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Il ciclista sloveno è di certo il meglio posizionato in classifica generale per quanto concerne i big, anche se a decidere questa edizione dellasaranno le montagne. Estremamente feliceche nel post gara ha sottolineato il tanto lavoro che ha svolto per migliorare a cronometro: “Questasignifica molto ...

Advertising

RSIsport : ????? ???? Doppio colpo per Stefan Bissegger, che vince la terza tappa della Parigi-Nizza e balza in testa alla genera… - zazoomblog : Parigi-Nizza 2021: Stefan Bissegger beffa Cavagna per appena 83 centesimi. 3° Roglic - #Parigi-Nizza #2021:… - Cyclingtimenews : #ParisNice ???? Stefan Bissegger nuovo leader della classifica dei giovani ?????? - OA_Sport : Classifica Parigi-Nizza 2021, 3a tappa: Stefan Bissegger raggiunge in vetta Remi Cavagna, terzo Roglic a 8? - Cyclingtimenews : #ParisNice ???? Stefan Bissegger nuovo leader della Generale ?????? -