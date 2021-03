NFL – I prospetti del draft 2021 | #51 Josh Myers

(Di martedì 9 marzo 2021) Le franchigie della NFL sono costantemente alla ricerca di un buon centro. Quest’anno, gran parte dell’attenzione potrebbe ricadere sul numero 71 dei Buckeyes,. Soprattutto nelle ultime stagioni, il centro proveniente da Miamisburg si è ritagliato un ruolo importante, all’interno della linea d’attacco dell’Ohio State e ha dato il suo prezioso contributo, nella volata verso la finale nazionale del 2020. Chi è? Nato e cresciuto in Ohio,attira le attenzioni dei college giocando nel ruolo di guardia per la squadra della Miamisburg High School. Riceve la valutazione di quattro stelle e, tra i profili della classe del 2017, si posiziona come la 6a migliore offensive guard. Notre Dame, Penn State e Alabama sono alcune delle università che si fanno ...

Advertising

periodicodaily : Samuel Cosmi - I prospetti dell'NFL draft 2021 - PeriodicoDaily Sport #NFL #SamuelCosmi @Richruss2 -

Ultime Notizie dalla rete : NFL prospetti

Periodico Daily - Notizie

... come accaduto la scorsa primavera pere WNBA , col commisioner Adam Silver che chiamerà i ...la stagione del college basket e non ha permesso alle singole squadre di visionare i vari, ...... come accaduto la scorsa primavera pere WNBA , col commisioner Adam Silver che chiamerà i ...la stagione del college basket e non ha permesso alle singole squadre di visionare i vari, ...alla ricerca di un buon centro. Quest'anno, gran parte dell'attenzione potrebbe ricadere sul numero 71 dei Buckeyes, Josh Myers.La classe 2021 delle safety è abbastanza oscura, con tanti prospetti potenziali e poche scelte sicure. Caden Sterns da Texas è uno di questi.