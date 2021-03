Meghan Markle e la simbologia nei fiori dei suoi abiti (Di martedì 9 marzo 2021) C’era grande attesa per l’intervista di Meghan Markle e del principe Harry con Oprah Winfrey sulla CBS e le aspettative non sono state deluse. Nello speciale, andato in onda il 7 marzo sul network americano, i duchi di Sussex si sono raccontati apertamente, creando scompiglio nel Regno Unito. I due hanno confessato di come la Royal Family li abbia fatti sentire inadeguati, di come i loro appelli di aiuto siano rimasti inascoltati e di come, alla fine, l’unica scelta possibile per salvaguardare la loro famiglia sia stata quella di trasferirsi negli Stati Uniti. Meghan ha dichiarato di aver avuto pensieri suicidi e di come a Buckingham Palace si sia deciso di non dare titoli nobiliari al figlio Archie perché “non sappiamo quanto sarà scura la sua pelle”. Insomma nel loro show Harry e Meghan si sono lasciati andare a ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di martedì 9 marzo 2021) C’era grande attesa per l’intervista die del principe Harry con Oprah Winfrey sulla CBS e le aspettative non sono state deluse. Nello speciale, andato in onda il 7 marzo sul network americano, i duchi di Sussex si sono raccontati apertamente, creando scompiglio nel Regno Unito. I due hanno confessato di come la Royal Family li abbia fatti sentire inadeguati, di come i loro appelli di aiuto siano rimasti inascoltati e di come, alla fine, l’unica scelta possibile per salvaguardare la loro famiglia sia stata quella di trasferirsi negli Stati Uniti.ha dichiarato di aver avuto pensieri suicidi e di come a Buckingham Palace si sia deciso di non dare titoli nobiliari al figlio Archie perché “non sappiamo quanto sarà scura la sua pelle”. Insomma nel loro show Harry esi sono lasciati andare a ...

TV8it : Due scatti dell’intervista di Oprah Winfrey a Harry e Meghan Markle che TV8 ha in esclusiva per l’Italia ?? Per sap… - Linkiesta : #MeghanMarkle è la principessa del vittimismo (e la copia sbiadita di Diana). La moglie di Harry ha detto che era… - val_d1 : RT @MagTua: Harry e #Meghan: l'attacco frontale alla Corona in un'#intervista c'è ha scatenato un putiferio - Marilen97832318 : RT @Pennacchiiiii: Meghan Markle è la principessa del vittimismo ('il nostro lavoro era sorridere' : il tornio e la pressa ??). https://t.c… - mustazzone : L'industria del vittimismo -