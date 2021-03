Meghan Markle e la nuova gravidanza: una sorpresa per la regina (Di martedì 9 marzo 2021) La seconda gravidanza di Meghan Markle porterà la pace tra i Sussex e la Royal Family? Un ramoscello d’ulivo offerto dalla coppia ad Elisabetta II in vista della revisione della Megxit The Royal FamilyE’ stata la foto più romantica di San Valentino quella che abbiamo visto girare tra i social e in tv che ritraeva Meghan e Harry nel loro giardino di Los Angeles mentre accarezzavano il pancione. LEGGI QUI>>> Harry e Meghan confermate le voci: aspettano un secondo figlio Nello stesso momento in cui si vocifera di una quarta probabile gravidanza anche di Kate e William, i Sussex hanno già in anticipo, dato il lieto annuncio, nello stesso giorno in cui mamma Lady D, all’età di 23 anni, annunciava la gravidanza proprio di Harry. Questo dettaglio ... Leggi su kronic (Di martedì 9 marzo 2021) La secondadiporterà la pace tra i Sussex e la Royal Family? Un ramoscello d’ulivo offerto dalla coppia ad Elisabetta II in vista della revisione della Megxit The Royal FamilyE’ stata la foto più romantica di San Valentino quella che abbiamo visto girare tra i social e in tv che ritraevae Harry nel loro giardino di Los Angeles mentre accarezzavano il pancione. LEGGI QUI>>> Harry econfermate le voci: aspettano un secondo figlio Nello stesso momento in cui si vocifera di una quarta probabileanche di Kate e William, i Sussex hanno già in anticipo, dato il lieto annuncio, nello stesso giorno in cui mamma Lady D, all’età di 23 anni, annunciava laproprio di Harry. Questo dettaglio ...

