Live Juventus-Porto 0-0 | Morata con Ronaldo | c' è Bonucci

Advertising

juventusfc : ORE 15 ? La conferenza stampa della Juventus pre #JuveFCP! Live su @JuventusTV , qui ?? - juventusfc : KICK-OFF | Ci siamo. È cominciata #JuveFCP! Abbiamo un solo obiettivo. Centriamolo ?? Tutti insieme. Da Juve ????… - juventusfc : Comincia la conferenza di vigilia di #JuveFCP! LIVE su @JuventusTV: - annafiorello85 : RT @juventusfc: KICK-OFF | Ci siamo. È cominciata #JuveFCP! Abbiamo un solo obiettivo. Centriamolo ?? Tutti insieme. Da Juve ???? LIVE MA… - yoshi5477 : RT @UEFAcom_it: SI PARTE! ???? Juventus - Porto 0-0 SEGUI LA SFIDA LIVE ?? #UCL | @Juventusfc -

Ultime Notizie dalla rete : Live Juventus

- PORTO 0 - 0(4 - 4 - 2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo PORTO (4 - 4 - 2): Marchesin; Manafà, Mbemba, Pepe, Zaidu; ...(Aggiornamento di Mauro Mantegazza)- PORTO E BORUSSIA DORTMUND - SIVIGLIA Tornano protagonisti i risultati Champions League e ci sarà subito lain campo: oggi martedì 9 marzo 2021 ...Riprende la Champions con le sfide di ritorno degli ottavi di finale. Come di consueto, Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini degli incontri.CHAMPIONS LEAGUE – Si riaccendono i riflettori del grande palcoscenico europeo: oggi torna in campo la Champions League, per il ritorno degli ottavi di finale. Tra le protagoniste della serata c’è un’ ...