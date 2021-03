L'Australia vuole una coalizione per scoraggiare il "protezionismo Ue" sui vaccini (Di martedì 9 marzo 2021) Il governo Australiano intende contribuire a formare una “coalizione di paesi” per premere sull’Unione Europa e assicurare di ricevere le forniture ordinate di vaccini contro il Covid-19. Il ministro del Commercio Dan Tehan ha espresso “enorme disappunto” per la decisione dell’Italia, presa con il sostegno della Commissione Europea, di bloccare l’esportazione verso l’Australia di 250 mila dosi del vaccino AstraZeneca, dicendosi preoccupato per la possibilità di un nuovo blocco. Tehan ha descritto la decisione come “protezionismo dei vaccini”, aggiungendo di voler collaborare con paesi con posizioni analoghe, inclusi Canada, Giappone, Norvegia e Nuova Zelanda, per premere come gruppo sui funzionari a Bruxelles. “Sperabilmente cambieranno atteggiamento. Più potremo esercitare pressione ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 marzo 2021) Il governono intende contribuire a formare una “di paesi” per premere sull’Unione Europa e assicurare di ricevere le forniture ordinate dicontro il Covid-19. Il ministro del Commercio Dan Tehan ha espresso “enorme disappunto” per la decisione dell’Italia, presa con il sostegno della Commissione Europea, di bloccare l’esportazione verso l’di 250 mila dosi del vaccino AstraZeneca, dicendosi preoccupato per la possibilità di un nuovo blocco. Tehan ha descritto la decisione come “dei”, aggiungendo di voler collaborare con paesi con posizioni analoghe, inclusi Canada, Giappone, Norvegia e Nuova Zelanda, per premere come gruppo sui funzionari a Bruxelles. “Sperabilmente cambieranno atteggiamento. Più potremo esercitare pressione ...

Advertising

AnnalisaChirico : Perché dovremmo esportare vaccini in Australia oppure occuparci della vaccinazione africana se non siamo neanche in… - HuffPostItalia : L'Australia vuole una coalizione per scoraggiare il 'protezionismo Ue' sui vaccini - Destradipopolo : SUI #VACCINI ALLEANZA USA-INDIA-GIAPPONE-AUSTRALIA IN CHIAVE ANTI-CINESE MODI VUOLE AVERE UN RUOLO DA PROTAGONISTA… - laboescapes : RT @giorgiocus: Ho analizzato perché la Cina vuole costruire una città sull'isola di Daru, a pochi chilometri dall'Australia. @DibaoLimes @… - GioCappellari : RT @jacopogiliberto: da quando il carbone è *energia pulita*? australia: uno dei partiti di governo, il national party, vuole creare un f… -