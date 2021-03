La scuola nella morsa della terza ondata covid: è caos chiusure. Ma Bianchi avrà i dati sui contagi nelle scuole (Di martedì 9 marzo 2021) La terza ondata covid è già arrivata, secondo gli esperti, e già la scuola come sappiamo ne è stata travolta. Infatti è stato il Comitato Tecnico Scientifico ad indicare le nuove misure restrittive nell'ultimo Dpcm che ha previsto una stretta specialmente in zona rossa. E i Governatori, anche se non tutti d'accordo, stanno già in molti casi adottando misure rigide di chiusura delle scuole o in altri stanno proseguendo quanto intrapreso in precedenza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 9 marzo 2021) Laè già arrivata, secondo gli esperti, e già lacome sappiamo ne è stata travolta. Infatti è stato il Comitato Tecnico Scientifico ad indicare le nuove misure restrittive nell'ultimo Dpcm che ha previsto una stretta specialmente in zona rossa. E i Governatori, anche se non tutti d'accordo, stanno già in molti casi adottando misure rigide di chiusura delleo in altri stanno proseguendo quanto intrapreso in precedenza. L'articolo .

