La Regina mi ha negato aiuto: Dice Meghan Markle, intervista shock (Di martedì 9 marzo 2021) Meghan Markle e il principe Harry parlano per la prima volta dei motivi del loro allontanamento dalla Famiglia Reale Inglese. Ecco cosa hanno raccontato alla giornalista americana Oprah Winfrey. E' andata in onda ieri sera la tanto attesa intervista della conduttrice americana Oprah Winfrey al principe Harry e alla moglie Meghan Markle.

thatgirldru : @vale_enne Non è stato negato, non gli spettava. La Regina avrebbe dovuto fare uno strappo che gli stessi Harry e M… - PrincipessaZel1 : @msalicegallo @inprocinto Allora alla Principessa Margaret fu negato il permesso di sposarsi principalmente dal Par… - Cate1081 : @hyreenweirdo 'Negato il titolo xké avevano paura del colore della pelle' nn lo ha detto??Come se Harry gliene foss… - ANSA_Lifestyle : Nell’intervista concessa a Oprah Winfrey, #MeghanMarkle accusa i reali: 'non mi hanno difeso dagli attacchi denigra… - astorremanfredi : Quando Oprah ha chiesto a Meghan se per Istituzione intendesse una persona, lei ha detto sì. È andata da un 'senior… -