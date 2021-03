Guai per Alda D’Eusanio: dopo la “Pausini picchiata” arriva la tragedia | L’enorme problema (Di martedì 9 marzo 2021) dopo l’avventura al GfVip, Alda D’Eusanio rischia di pagare per alcune sue affermazioni. A quanto pare dovrebbe risarcire dei soldi Alda D’Eusanio (Instagram)Alda D’Eusanio ha iniziato la sua carriera televisiva verso la metà degli anni ottanta, con il programma Rai “L’Italia a schede”. Successivamente, ha presentato il TG 2 per alcuni anni, fino a quando lei stessa ideò la trasmissione che la consacrò definitivamente, “L’Italia in Diretta”. Da qui in poi, con il passare degli anni, è diventata uno dei volti più popolari della Tv nostrana. Nel 2012 la conduttrice fu vittima di un grave incidente. È stata investita da un motorino in corso Vittorio Emanuele a Roma. A causa di questo sfortunato evento è stata in coma, riportando una frattura ... Leggi su kronic (Di martedì 9 marzo 2021)l’avventura al GfVip,rischia di pagare per alcune sue affermazioni. A quanto pare dovrebbe risarcire dei soldi(Instagram)ha iniziato la sua carriera televisiva verso la metà degli anni ottanta, con il programma Rai “L’Italia a schede”. Successivamente, ha presentato il TG 2 per alcuni anni, fino a quando lei stessa ideò la trasmissione che la consacrò definitivamente, “L’Italia in Diretta”. Da qui in poi, con il passare degli anni, è diventata uno dei volti più popolari della Tv nostrana. Nel 2012 la conduttrice fu vittima di un grave incidente. È stata investita da un motorino in corso Vittorio Emanuele a Roma. A causa di questo sfortunato evento è stata in coma, riportando una frattura ...

