Germania - Lidl rilancia il noleggio al supermercato (Di martedì 9 marzo 2021) Due anni dopo il successo del noleggio in supermercato di ben 1.000 Fiat 500, andate esaurite in un amen grazie anche a un canone di appena 89 euro al mese, Lidl da inizio mese ha iniziato a proporre nei suoi punti vendita in Germania anche la Kia Stonic. In collaborazione con la piattaforma di leasing Vehiculum e la società di noleggio Sixt Leasing di recente acquisita proprio da Kia la crossover coreana viene offerta con contratti della durata di 24, 36 e 48 mesi, con canoni mensili rispettivamente di 135, 150 e 170 euro. Nelle tariffe sono inclusi 10.000 chilometri di percorrenza all'anno e la consegna gratuita nelle principali città, dalla capitale Berlino a Monaco di Baviera e Francoforte (si paga un surplus per la consegna in altre città a partire da 8,05 euro al mese), con tempi di consegna che vanno da due a ... Leggi su quattroruote (Di martedì 9 marzo 2021) Due anni dopo il successo delindi ben 1.000 Fiat 500, andate esaurite in un amen grazie anche a un canone di appena 89 euro al mese,da inizio mese ha iniziato a proporre nei suoi punti vendita in Germania anche la Kia Stonic. In collaborazione con la piattaforma di leasing Vehiculum e la società diSixt Leasing di recente acquisita proprio da Kia la crossover coreana viene offerta con contratti della durata di 24, 36 e 48 mesi, con canoni mensili rispettivamente di 135, 150 e 170 euro. Nelle tariffe sono inclusi 10.000 chilometri di percorrenza all'anno e la consegna gratuita nelle principali città, dalla capitale Berlino a Monaco di Baviera e Francoforte (si paga un surplus per la consegna in altre città a partire da 8,05 euro al mese), con tempi di consegna che vanno da due a ...

Advertising

NicolaPorro : Sentenza storica di un tribunale tedesco sul #lockdown. Guardate qui ?? - matteograndi : C’è un terribile errore comunicativo di fondo alimentato da titoli e superficialità. Il lockdown di marzo 2020 non… - LaStampa : Germania, a Berlino un museo dedicato a Bud Spencer - elivito : RT @Antonio_Caramia: Casi settimanali per 100.000 abitanti se adottassimo i limiti previsti in #Germania. - SandraM_Tcon0 : RT @byoblu: In esclusiva su #Byoblu24 interviene l'avvocato tedesco Reiner Füllmich, uno dei promotori della Commissione Corona in Germania… -