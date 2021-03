Donne in prima linea, parla Mariarosaria Petrillo: “Chiamatemi il comandante” (Di martedì 9 marzo 2021) Cosa significa essere donna alla guida di un comando di polizia municipale. H parlato di questo e molto altri ieri a Campania Oggi la comandante Maria Rosaria Petrillo nel corso della puntata dedicata alle Donne e alla parità di genere nell’area nord. “Ho l’onore e il privilegio di essere il comandante più giovane, e una L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 9 marzo 2021) Cosa significa essere donna alla guida di un comando di polizia municipale. Hto di questo e molto altri ieri a Campania Oggi laMaria Rosarianel corso della puntata dedicata allee alla parità di genere nell’area nord. “Ho l’onore e il privilegio di essere ilpiù giovane, e una L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Donne prima I partiti più vicini alle donne? M5S e FdI. Report Swg Il 65% delle donne, infatti, 'ha fatto una selezione rispetto a tante cose che faceva prima della pandemia' (59% degli uomini), e così il 62% ha preso consapevolezza della sua debolezza (48% degli ...

Da Clear Channel Italia arriva lo "Street Podcast" Street Podcast ha debuttato sul mercato con una prima campagna istituzionale creata in occasione dell'International Women's Day. L'iniziativa, dal titolo "Donne straordinarie che hanno cambiato il ...

Clima, donne in prima linea La Repubblica Libri, oggi prima presentazione di Feminism-Fiera dell'editoria delle donne Si partirà alle ore 18 con "Femminismi. Idee, movimenti, conflitti" a cura di Federica Castelli e Roberto Carocci, edito da Nova Delphi Libri ...

Mimose in regalo a tutte le volontarie della Svs di Ardenza LIVORNO. Una bella sorpresa, lunedì 8 marzo, per tutte le volontarie della Svs di Ardenza che si sono viste omaggiare dai colleghi maschi decine di piante di mimosa. Un rituale annuale, quello dei vol ...

