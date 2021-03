Dalla Rocca l’ok alla gara per il Telesi@, esulta il gruppo “Telese Città” (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo dal gruppo consiliare “Telese Città”: “Accogliamo con grande apprezzamento l’aggiudicazione della gara, da parte della Provincia di Benevento, per la progettazione esecutiva dei lavori di ampliamento della sede dell’Istituto Scolastico di Istruzione Superiore Telesi@. Un provvedimento che segue il via libera del Consiglio comunale di Telese Terme alla variante al piano regolatore sull’ex campo sportivo di viale Europa avvenuto il 2 luglio 2020. In questi anni la comunità scolastica di Telese Terme è cresciuta moltissimo, raggiungendo un profilo di eccellenza riconosciuto a livello nazionale. Queste motivazioni ci hanno spinto ad attivare ogni azione utile per far sì che si potesse realizzare un polo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo dalconsiliare “”: “Accogliamo con grande apprezzamento l’aggiudicazione della, da parte della Provincia di Benevento, per la progettazione esecutiva dei lavori di ampliamento della sede dell’Istituto Scolastico di Istruzione Superiore@. Un provvedimento che segue il via libera del Consiglio comunale diTermevariante al piano regolatore sull’ex campo sportivo di viale Europa avvenuto il 2 luglio 2020. In questi anni la comunità scolastica diTerme è cresciuta moltissimo, raggiungendo un profilo di eccellenza riconosciuto a livello nazionale. Queste motivazioni ci hanno spinto ad attivare ogni azione utile per far sì che si potesse realizzare un polo ...

