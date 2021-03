Covid | Mattarella si è vaccinato

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 9 marzo 2021) Valentina Dardari Il presidente della Repubblica Sergiosi èall'Inmi Spallanzani di Roma. Il capo dello Stato ha seguito la tempistica della Regione Lazio Il presidente della Repubblica Sergiosi èquesta mattina all'Inmi Spallanzani di Roma. Il capo dello Stato era arrivato in ospedale pochi minuti prima di mezzogiorno, l’ora prevista per la vaccinazione, come da prenotazione secondo la procedura seguita.ha seguito la tempisticaaveva infatti annunciato durante il suo messaggio di fine anno all’Italia che avrebbe seguito il normale iter: "Io mi vaccinerò appena possibile, dopo le categorie che, essendo a rischio maggiore, debbono avere la precedenza". E così ha fatto, seguendo la tempistica prevista ...