Covid, impennata di contagi. La Meloni ringrazia Mattarella: “Che esempio per quelli come De Luca” (Di martedì 9 marzo 2021) Nuova impennata di contagi Covid. Sono 19.749 i positivi in Italia secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Ieri ne erano stati diagnosticati 13.902. I test effettuati nell’ultima giornata, tra antigenici e molecolari, sono stati 345.336. Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus sono state contagiate nel nostro Paese 3.101.093 persone. Covid, superati i 100mila morti Sono 376 i decessi per Covid registrati nell’ultima giornata (ieri erano 318), un numero che porta a un totale di 100.479 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I guariti sono 12.999 (2.521.731). I casi attualmente positivi 478.883 (+6.374). La Regione che fa registrare il più alto numero di infezioni su base giornaliera è la Lombardia. Le dosi di vaccino anti-Covid somministrate finora ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 9 marzo 2021) Nuovadi. Sono 19.749 i positivi in Italia secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Ieri ne erano stati diagnosticati 13.902. I test effettuati nell’ultima giornata, tra antigenici e molecolari, sono stati 345.336. Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus sono stateate nel nostro Paese 3.101.093 persone., superati i 100mila morti Sono 376 i decessi perregistrati nell’ultima giornata (ieri erano 318), un numero che porta a un totale di 100.479 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I guariti sono 12.999 (2.521.731). I casi attualmente positivi 478.883 (+6.374). La Regione che fa registrare il più alto numero di infezioni su base giornaliera è la Lombardia. Le dosi di vaccino anti-somministrate finora ...

