Covid: Claudio Gioè, 'serve programmazione, difficile teatri riaprano il 27' (Di martedì 9 marzo 2021) Roma. 9 mar. (Adnkronos) - “Ero in scena al Teatro Biondo di Palermo, quando lo scorso marzo si chiuse tutto... Sono le politiche italiane... le stesse che adesso cercano si riaprire il prossimo 27, cosa che vedo complicata, perché nel teatro occorre programmazione”. Lo ha detto Claudio Gioè, durante la conferenza di presentazione della fiction Rai ‘Màkari', nella quale l'attore siciliano interpreta la parte del protagonista. “Mi auguro – ha aggiunto - che arrivino i fondi per i teatri e che si ripensi, più che alla riapertura, alla loro fruizione e organizzazione”. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Roma. 9 mar. (Adnkronos) - “Ero in scena al Teatro Biondo di Palermo, quando lo scorso marzo si chiuse tutto... Sono le politiche italiane... le stesse che adesso cercano si riaprire il prossimo 27, cosa che vedo complicata, perché nel teatro occorre”. Lo ha detto, durante la conferenza di presentazione della fiction Rai ‘Màkari', nella quale l'attore siciliano interpreta la parte del protagonista. “Mi auguro – ha aggiunto - che arrivino i fondi per ie che si ripensi, più che alla riapertura, alla loro fruizione e organizzazione”.

Advertising

borghi_claudio : Più vedo servizi sulle stecche (mondiali) cinesi per le mascherine meno ho dubbi su a chi siano servite in realtà.… - borghi_claudio : Covid, Salvini: 'Lockdown nazionale sarebbe punitivo'. E sui vaccini: 'Sono contro ogni obbligo'. No al Ppe: 'Lavor… - borghi_claudio : @LiutoGiusto I dati migliori son quelli inglesi... Trovi qui tutto nel dettaglio. Circa 450 morti su 20 milioni di… - TV7Benevento : Covid: Claudio Gioè, 'serve programmazione, difficile teatri riaprano il 27'... - MastroRadu : RT @Debora98398253: @borghi_claudio @Cartabellotta “I tamponi non sono attendibili, tutta la terapia anti-Covid inficiata” Intervista all'… -