Coronavirus, non è esclusa la zona rossa per il territorio lombardo (Di martedì 9 marzo 2021) Il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha affermato di non escludere la zona rossa alla luce dei dati sulla diffusione del Covid nella regione. I timori di Fontana sulla Lombardia: "Non escludo la zona rossa" su Notizie.it.

