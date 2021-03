Coronavirus | Bonaccini | “Sì a misure nazionali se serve vaccinare di più”

(Di martedì 9 marzo 2021) “Le industrie non chiudono e i cantieri non chiuderanno mai. Quello che credo ragionevole è che, se aumentano i contagi, di fronte al fatto che ogni settimana il cambio di colore” può creare confusione “sedi più” e a piegare la curva, “poche settimane di contenimento conben vengano”, per poi “non chiudere mai più, con i vaccini e la bella stagione che è un vaccino naturale”. Sono queste le parole di Stefano, governatore dell’Emilia Romagna, che a Cartabianca su Rai 3 ha commentato l’ipotesi di maggiori restrizioni a livello nazionale. SportFace.

Activnews24 : #Coronavirus, Romagna zona rossa, Bonaccini: 'Decisione dolorosa, ma necessaria'. Da lunedì chiudono Cesena, Forlì,… - gjscco : RT @nio_fivestars: #Bonaccini : «È ragionevole riaprire i ristoranti a cena dove si può» Sembra lo facciano apposta, a dire ste frasi, pri… - nio_fivestars : #Bonaccini : «È ragionevole riaprire i ristoranti a cena dove si può» Sembra lo facciano apposta, a dire ste frasi… - beatriceratopa : Bonaccini vieni qui non ti faccio niente - CCKKI : #Vaccino Covid, #Bonaccini: 'Il #governoDraghi stabilisca le fasce d'età e le categorie da immunizzare prima'. Il p… -

... ad oggi ci sono 2.756 pazienti ricoverati in terapia intensiva per ilin Italia. Si ... La situazione nella regione governata da Stefanosta peggiorando giorno dopo giorno e per ......il governo è impegnato a definire un piano di produzione nazionale del vaccino contro il. . "Abbiamo già fatto presente al Governo l'esistenza di questo patrimonio", ha scritto...Coronavirus, il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini commenta l'ipotesi di maggiori restrizioni a livello nazionale ...Stampa“E’ un virus nuovo. La zona arancione e’ insufficiente a piegare la curva per come eravamo abituati nel tempo precedente”: lo ha detto il presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, inter ...