Ascolti TV | Lunedì 8 marzo 2021. Montalbano ritorna con 9 milioni (38.4%). Titanic 11.4%. Bene la prima di Avanti un Altro (17.7% e 20.3%) (Di martedì 9 marzo 2021) Il Commissario Montalbano - Il metodo Catalanotti Nella serata di ieri, Lunedì 8 marzo 2021, su Rai1 Il Commissario Montalbano – Il metodo Catalanotti ha conquistato 9.016.000 spettatori pari al 38.4% di share. Su Canale5 Titanic ha incollato dAvanti al video 1.913.000 spettatori con uno share dell’11.4%. Su Rai2 Colette ha interessato 491.000 spettatori (1.9%). Su Italia1 Tre uomini e una gamba ha raccolto 1.026.000 spettatori pari al 4.1%. Su Rai3 Il castello di vetro è seguito da 838.000 spettatori con il 3.4%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.136.000 spettatori (5.8%). Su La7 The Lady ha registrato 278.000 spettatori con l’1.2%. Su Tv8, in replica, Alessandro Borghese – 4 Ristoranti segna 452.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Rocky Balboa è ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 9 marzo 2021) Il Commissario- Il metodo Catalanotti Nella serata di ieri,, su Rai1 Il Commissario– Il metodo Catalanotti ha conquistato 9.016.000 spettatori pari al 38.4% di share. Su Canale5ha incollato dal video 1.913.000 spettatori con uno share dell’11.4%. Su Rai2 Colette ha interessato 491.000 spettatori (1.9%). Su Italia1 Tre uomini e una gamba ha raccolto 1.026.000 spettatori pari al 4.1%. Su Rai3 Il castello di vetro è seguito da 838.000 spettatori con il 3.4%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.136.000 spettatori (5.8%). Su La7 The Lady ha registrato 278.000 spettatori con l’1.2%. Su Tv8, in replica, Alessandro Borghese – 4 Ristoranti segna 452.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Rocky Balboa è ...

Advertising

tuttotv_info : #Daydreamer - #AscoltiTV di ieri: ?? La settimana inizia con un buon 18,22% di share e 2,2 milioni di spettatori >… - tuttotv_info : #AscoltiTV di ieri: #IlCommissarioMontalbano al 38,4% con 9 milioni di spettatori. #avantiunaltro parte bene col 20… - SerieTvserie : Ascolti tv lunedì 8 marzo 2021: 9 milioni per Il Commissario Montalbano in prima tv - tvblogit : Ascolti tv lunedì 8 marzo 2021: 9 milioni per Il Commissario Montalbano in prima tv - bdu_tv : RT @fabiofabbretti: Ottimo ritorno per #AvantiUnAltro (17.7% e 20.3%). Non ne risente #LEredità (20.5% e 24.4%) -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Lunedì Ascolti tv, Commissario Montalbano vola: oltre 9 mln di spettatori 'Il metodo Catalanotti' su Rai1 ha sbancato l'auditel ottenendo il 38,4% di share Boom di ascolti in tv per il ' Commissario Montalbano ' ieri sera, lunedì 8 marzo, su Rai1 . L'episodio dal titolo 'Il metodo Catalanotti', in onda dalle 21:40 alle 23:52, ha sbancato l'auditel ottenendo 9.

Ascolti tv ieri: Commissario Montalbano, Titanic - Dati Auditel 8 marzo 2021 Il Commissario Montalbano contro Titanic : chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 8 marzo 2021 ? Ecco tutti i dati Auditel relativi alla prima serata considerando la sfida tra le due ammiraglie e i canali del digitale terrestre. Analizziamo insieme i ...

Il 2021 è l'Anno Internazionale dell'economia creativa per lo Sviluppo Sostenibile | l'imprenditoria italiana risponde Zazoom Blog 'Il metodo Catalanotti' su Rai1 ha sbancato l'auditel ottenendo il 38,4% di share Boom diin tv per il ' Commissario Montalbano ' ieri sera,8 marzo, su Rai1 . L'episodio dal titolo 'Il metodo Catalanotti', in onda dalle 21:40 alle 23:52, ha sbancato l'auditel ottenendo 9.Il Commissario Montalbano contro Titanic : chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera,8 marzo 2021 ? Ecco tutti i dati Auditel relativi alla prima serata considerando la sfida tra le due ammiraglie e i canali del digitale terrestre. Analizziamo insieme i ...