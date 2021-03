Vespa | la serie speciale per il 75esimo anniversario

Leggi su wired

(Di lunedì 8 marzo 2021) (Foto: Piaggio)Enrico Piaggio scelse un progettista insolito per una motocicletta innovativa e in grado di rompere col passato. La scelta ricadde su Corradino D’Ascanio, un geniale ingegnere aeronautico che aveva progettato quello che si può considerare il primo vero elicottero moderno. Si dice che Piaggio scelse D’Ascanio proprio perché in quanto non grande estimatore delle motociclette. Il brevetto risultato da questa inedita collaborazione fu depositato il 23 aprile del 1946, dando il via alla leggenda della. Per celebrare i settantacinque anni di una delle icone di design italiano – e dell’Italia in generale – in tutto il mondo, Piaggio ha presentato75th, unache sarà venduta solo nel 2021. Sarà proposta con i modelli Primavera nella cilindrata 50, 125 e 150 cc e Gts nelle cilindrate 125 ...