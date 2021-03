Tommaso Zorzi | ruolo speciale a Mediaset | l’indiscrezione

Leggi su inews24

(Di lunedì 8 marzo 2021)è pronto a tornare in TV. Un programma diè pronto ad affidargli un. Di cosa si tratta.è stato il vincitore assoluto dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Sin dalle prime settimane, e dunque nelle prime fasi del gioco, sono stati in tanti a spingersi in un L'articolo proviene da Inews.it.