Terza ondata Covid: il 21 marzo il picco. Le vittime saliranno fino a inizio aprile (Di lunedì 8 marzo 2021) Le previsioni degli studi italiani e americani sul nostro Paese coincidono. A giugno l'epidemia da Coronavirus sarà quasi sparita Leggi su quotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Le previsioni degli studi italiani e americani sul nostro Paese coincidono. A giugno l'epidemia da Coronavirus sarà quasi sparita

Advertising

matteograndi : Attraversare i confini regionali nonostante i divieti ? Creare assembramenti in piena terza ondata davanti al Nazz… - Adnkronos : #Covid, #Ricciardi: 'Terza ondata ci travolge, non ci hanno ascoltati' - Avvenire_Nei : L'analisi di Walter Ricciardi Avevamo avvertito e non siamo stati ascoltati, e ora l’Italia si avvia a essere travo… - PATRIZIOVEZZANI : @DiegoFusaro Ma non è che questa 'terza ondata' e' generata dalle vaccinazioni? Perché se così fosse logicamente ci… - Pietro_Otto : RT @andiamoviaora: Terza, quarta ondata, la Pandemiah infuria, le terapie intensive sono piene...tutto molto evidente ???? Intanto grazie a q… -