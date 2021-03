Nuovi contributi a fondo perduto fino a 150 mila euro: importi, percentuali, pagamento (Di lunedì 8 marzo 2021) Sono in arrivo Nuovi contributi a fondo perduto 2021 per attività, esercenti e partite Iva che hanno subito perdite di fatturato nel 2020 rispetto al 2019 a causa delle chiusure imposte dall’emergenza Covid. Verranno introdotti con il Decreto Sostegno, atteso per la prossima settimana, erede dell’ex Decreto Ristori 5, che non ha mai visto la luce. I Nuovi indennizzi, come anticipato, andranno di pari passo con il calo di fatturato e saranno totalmente slegati dai codici Ateco (che erano stati introdotti con i precedenti contributi erogati nei mesi scorsi). Non solo. Oltre alle perdite economiche subite, saranno legati alla partita IVA. Alle partite Iva che in questo bimestre abbiano registrato una perdita di almeno il 33% dovrebbe arrivare un contributo a fondo ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 8 marzo 2021) Sono in arrivo2021 per attività, esercenti e partite Iva che hanno subito perdite di fatturato nel 2020 rispetto al 2019 a causa delle chiusure imposte dall’emergenza Covid. Verranno introdotti con il Decreto Sostegno, atteso per la prossima settimana, erede dell’ex Decreto Ristori 5, che non ha mai visto la luce. Iindennizzi, come anticipato, andranno di pari passo con il calo di fatturato e saranno totalmente slegati dai codici Ateco (che erano stati introdotti con i precedentierogati nei mesi scorsi). Non solo. Oltre alle perdite economiche subite, saranno legati alla partita IVA. Alle partite Iva che in questo bimestre abbiano registrato una perdita di almeno il 33% dovrebbe arrivare un contributo a...

