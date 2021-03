LIVE – Mantova-Sudtirol 0-0 | Serie C 2020 2021 | girone B DIRETTA

(Di lunedì 8 marzo 2021) Ladi, match valevole per la ventinovesima giornata delB di. I padroni di casa, reduci da un solo successo nelle ultime cinque partite, vogliono ritrovare la vittoria per continuare ad inseguire un piazzamento playoff; gli ospiti, dal canto loro, arrivano da due vittorie consecutive e non hanno intenzione di lasciare punti per strada. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di lunedì 8 marzo, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA0-0 1?- Tutto pronto, si ...

Il Sudtirol (secondo in classifica del girone B) è di scena a Mantova nel posticipo della 29a giornata di Serie C. La partita sarà visibile in chiaro in diretta tv su Raisport (canali 57 e 58 del digitale terrestre). Sono state rese note le formazioni ufficiali del posticipo del Girone B di Serie C tra Mantova e Sudtirol (calcio d'inizio alle ore 21). La partita Mantova - Südtirol di Lunedì 8 marzo 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 29° giornata del Girone B di Serie C.