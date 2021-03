Fonderie Pisano a Buccino | cambio nella comunicazione | non è più delocalizzazione

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Lecostruiranno un nuovo impiantozona industriale di, ma non chiamatela. Assente perché non invitato il sindaco del comune che dovrà ospitare il nuovo impianto, l’incontro che si è svolto questa mattina presso la sede della regione Campania in via Allende a Salerno ha visto la partecipazione dei vertici dello stabilimento di Fratte, anche il novantenne Guido, che hanno chiesto l’incontro preliminare prima di presentare nei dettagli il progetto anche al comune che dovrà ospitarlo. “Ci sta molto a cuore chiudere in tempi brevi il procedimento per far attivare il prima possibile il nuovo impianto a– ha dichiarato il vice presidente della regione Campania, Fulvio Bonavitacola, che ha evidenziato ...