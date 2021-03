Effetto Sanremo sugli ascolti RAI | Domenica In e Che tempo che fa volano anche sui social

(Di lunedì 8 marzo 2021)2021 fa bene agliRAI di7 marzo 2021:In e Cheche fa, grazie agli ospiti provenienti direttamente dall'Ariston, hanno dominatole interazionifa bene aglidella RAIdopo la finale:In e Cheche fa, nella giornata di ieri, 7 marzo 2021, hanno infatti visto crescere non solo il numero di spettatori davanti allo schermo mal'engagement sui. E non a caso: erano infatti le due trasmissioni RAI con ospiti provenienti direttamente dal palco dell'Ariston, nonché i due programmi ad avere fatto esibire i vincitori di2021, i Maneskin. ...

E non a caso: erano infatti le due trasmissioni RAI con ospiti provenienti direttamente dal palco dell'Ariston, nonché i due programmi ad avere fatto esibire i vincitori di2021, i Maneskin.