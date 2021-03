Covid | martedì riunione del Cts per valutare nuove misure restrittive

(Di lunedì 8 marzo 2021) Domani9 marzo è in programma unadel Comitato tecnico scientifico pereventualiin merito alla diffusione dei contagi di-19. Secondo quanto si apprende, lasarebbe stata sollecitata dal governo dopo il verbale degli esperti di venerdì scorso nel quale si è espressa “grande preoccupazione” per la diffusione delle varianti e ribadito la necessità di innalzare lea livello nazionale e locale. Tra le ipotesi ci sono le chiusure generalizzate nei fine settimana, zone rosse più rigide e il criterio di 250 casi ogni 100mila abitanti per entrare automaticamente in zona rossa. SportFace.

