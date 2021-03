Covid-19, la zona rossa fa slittare lo screening previsto a Benevento (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’inizio della nuova campagna di prevenzione e monitoraggio della diffusione del Covid-19 attraverso l’utilizzo di tamponi antigenici rapidi, prevista per lunedì 15 marzo, verrà posticipato al termine del periodo di vigenza in Campania della misura della “zona rossa”. A renderlo noto è il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, che spiega: “E’ una decisione assunta d’intesa con l’Asl, l’Ordine dei Medici, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche e la Provincia per salvaguardare la salute dei cittadini fragili per condizioni fisiche o età in un momento in cui la diffusione del virus ha fatto registrare una pericolosa impennata e conseguentemente è stata adottata la misura della “zona rossa”. Crediamo infatti che, nonostante la macchina organizzativa ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’inizio della nuova campagna di prevenzione e monitoraggio della diffusione del-19 attraverso l’utilizzo di tamponi antigenici rapidi, prevista per lunedì 15 marzo, verrà posticipato al termine del periodo di vigenza in Campania della misura della “”. A renderlo noto è il sindaco di, Clemente Mastella, che spiega: “E’ una decisione assunta d’intesa con l’Asl, l’Ordine dei Medici, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche e la Provincia per salvaguardare la salute dei cittadini fragili per condizioni fisiche o età in un momento in cui la diffusione del virus ha fatto registrare una pericolosa impennata e conseguentemente è stata adottata la misura della “”. Crediamo infatti che, nonostante la macchina organizzativa ...

Advertising

repubblica : Zona rossa a Bologna, studenti forzano palestra comunale per giocare a calcio. Multati in otto: I controlli anti-co… - RegioneER : COVID, dall'8 marzo in ZONA ROSSA i comuni delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini Fino al 21 marzo. STOP… - francescoseghez : Sento ancora l’idea di un congedo ai genitori con figli con scuole scuole per Covid (zona rossa ecc.) TRANNE per ch… - anteprima24 : ** Covid-19, la zona rossa fa slittare lo #Screening previsto a ##Benevento ** - Giuggio72684862 : RT @Virus1979C: Covid, Milano e la Lombardia sono in zona ‘arancione rafforzato’ ma all’ora dell’aperitivo parte l’assalto a #Darsena e Nav… -