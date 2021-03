Caso Psg - Basaksehir | l' arbitro Coltescu sospeso Ma non per razzismo

(Di lunedì 8 marzo 2021) E' statofino al termine della stagione l'Sebastian, quarto uomo in occasione dell'incontro valido per la fase a gironi di Champions League fra Paris Saint Germain e ...

E' stato sospeso fino al termine della stagione l'arbitro Sebastian Coltescu , quarto uomo in occasione dell'incontro valido per la fase a gironi di Champions League fra Paris Saint Germain e ...... l'arbitro romeno che si è trovato al centro deldi razzismo nella gara di Champions frae Basaksehir . Il quarto uomo della gara è stato sospeso dalla fino al termine della stagione '...Il quarto uomo della sfida fra francesi e turchi, che si rivolse al direttore di gara definendo 'negru' il vice allenatore Wome, è stato fermato per "comportamento inappropriato" ...La giocatrice statunitense - naturalizzata italiana - ricopre un doppio ruolo tra campo e ufficio nel club parigino.