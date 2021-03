Borse europee positive. Piazza Affari è la migliore (Di lunedì 8 marzo 2021) (Teleborsa) – Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, in pole position rispetto a una pur positiva Europa. L’Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,31%. Seduta in frazionale ribasso per l’oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,46%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,32%. Migliora lo spread (differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +103 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,74%. Tra i mercati del Vecchio Continente ben impostata Francoforte, che mostra un incremento dell’1,00%, andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a -0,1%, e giornata moderatamente positiva per Parigi, che sale di un frazionale +0,6%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB, che mostra una ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 marzo 2021) (Teleborsa) – Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, in pole position rispetto a una pur positiva Europa. L’Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,31%. Seduta in frazionale ribasso per l’oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,46%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,32%. Migliora lo spread (differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +103 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,74%. Tra i mercati del Vecchio Continente ben impostata Francoforte, che mostra un incremento dell’1,00%, andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a -0,1%, e giornata moderatamente positiva per Parigi, che sale di un frazionale +0,6%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB, che mostra una ...

Advertising

FinanciaLounge : RT @Benzinga_Italia: Le #Borse #europee aprono in rialzo spinte dal nuovo piano di #aiuti #USA da 1900 miliardi - @FinanciaLounge https:/… - directasim : Le Borse europee viaggiano in rialzo nella prima seduta della settimana, sostenute in particolare da banche e dai t… - infoiteconomia : Borse europee in rialzo su speranze ripresa. Petrolio rimane in primo piano - Radio24_news : RT @2didenari: #Borse europee in rialzo nella prima seduta della settimana, sostenute in particolare dalle banche e dai titoli del comparto… - Benzinga_Italia : Le #Borse #europee aprono in rialzo spinte dal nuovo piano di #aiuti #USA da 1900 miliardi - @FinanciaLounge -